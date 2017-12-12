Bodrum'da çifte gökkuşağı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sabaha kadar süren yağışın ardından açan güneşle birlikte ortaya çıkan iki gökkuşağı ilgi ile izlendi.

Bodrum\'da sabaha kadar süren yağış ardından güneşle birlikte ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Mazı Mahallesi ve Gökova üzerinde çıkan iki ayrı gökkuşağı, güzel bir görüntü oluşturdu. Çok sayıda kişi cep telefonlarıyla gökkuşağını görüntüledi. Mazı Mahallesi\'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi 35 yaşındaki Şehval Bardak, \"Gece boyunca yağmur yağdı, sabah kalktığımızda ise doğanın rengarenk tablo gibi manzarası ile karşılaştık. İnanılmaz bir güzellikte içimizi ısıttı, aynı anda iki gökkuşağının fotoğraflarını çektik\" dedi.

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