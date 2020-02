Bodrum'da CHP'li kadınlardan çocuk istismarı tepkisi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Kadın Kolları üyeleri, çocuk istismarı ve kadına şiddete, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, hükümetin, çocukların güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlaması gerektiğini belirterek, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyandıklarını söyledi.

Bodrum CHP İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, parti binasında çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı basın açıklaması yaptı. CHP\'li kadınların basın açıklamasına Bodrumlu bazı kadınlar da destek verdi. CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu yaptığı açıklamada, \"Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın Başkanı çıkmış, \'Çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir\' diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı, her zamanki gibi \'Söylediği başka yaptığı başka\' olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir\" dedi.

Hükümeti acil olarak çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı tedbir almaya davet eden Çakaloğlu, \"Bilinmelidir ki biz kadınlar, çocuklarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz\" diye konuştu.



