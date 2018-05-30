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Spor

Bodrum'da büyük buluşma; Arsene Wenger ve Fatih Terim

"Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kıymetli dostluklardır"

30 Mayıs 2018 15:15

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 22 yıllık Arsenal görevini bu sezon sonunda bırakan Arsene Wenger, Bodrum'da yemekte bir araya geldi.

Tatilini Bodrum'da geçiren Fransız teknik adam, eski dostlarından olan ve o da Bodrum'da tatil yapan Fatih Terim'le akşam yemeğinde buluştu. İkilinin sıcak bir sohbet gerçekleştirdiği ve bol bol futbol sohbeti yaptığı belirtildi. Yemekte Wenger ve Terim'e, Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen, Arsenal eski başkanlarından David Dein ve dostları eşlik etti.

Fatih Terim, buluşmanın hatırası olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda kıymetli dostluklardır" notunu yazdı.

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