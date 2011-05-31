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Dünya

Bodrum'da bir Rus rehber daha öldü!

Bodrum’da tekne gezisinde alkol aldıktan sonra zehirlenen ve Antalya da tedavi gören Rus rehberlerden Zalya Eva Auilia da hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bodrum’da tekne gezisinde alkol aldıktan sonra zehirlenen ve Antalya da tedavi gören Rus rehberlerden Zalya Eva Auilia da hayatını kaybetti.Muğla’nın Bodrum İlçesi’nden ‘alkol zehirlenmesi’ şüphesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 14 Rus rehberle ilgili sabah saatlerinde açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan yoğun bakımdaki iki Rus rehberin hayati tehlikeyi atlatamadığını söylemişti. Akşam saatlerinde ise iki rehberden birinin ölüm haberi geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, "Yoğun bakımdaki iki hasta geri dönse bile beyin hasarı olasılığı yüksek" demişti.

Makamında gazetecileri kabul eden Doç.Dr. Abdullah Erdoğan, ’alkol zehirlenmesi’ şüphesi ile Bodrum’dan hastanelerine getirilen Rus rehberler hakkında bilgi verdi. Hastaneye cumartesi gecesi gelmeye başlayan Rus rehberlerin sayısının 14’e ulaştığını belirten Doç.Dr. Erdoğan, 28 yaşındaki Maria Shalyapina’nın dün sabah yaşamını yitirdiğini, 13 Rus turistten 8’inin bugün taburcu edildiğini, 5’inin tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti. Doç.Dr. Abdullah Erdoğan, Rus rehberler Viktoria Nikoloeva’nın hayati tehlikeyi atlatamadığını ve tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü ifade etti.


’TEDAVİLER GECİKMEDİ’

Durumu ağır olan hastaların Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne geldikleri andan itibaren yoğun bir tedavi programı uygulandığını söyleyen Doç.Dr. Abdullah Erdoğan, konuyla ilgili Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sürekli bilgilendirildiğini ifade etti. Hastaların cumartesi gece yarısından sonra ambulans uçak ve karayolu ile gelmeye başladığını belirten Doç.Dr. Erdoğan, "Gelen hastaların hiçbirinin tedavisi gecikmedi. Bir hasta kalbi durma noktasındayken geri döndürüldü. En son gelen ve tedavisi en geç başlayan hasta ise dün hayatını kaybeden Maria Shalyapina oldu" dedi.


30 REHBER ZEHİRLENDİ

Geçen cuma gecesi Bodrum’dan ’Orkan 5’ adlı tekne ile mavi yolculuk ve eğlenceye çıkan 120 Rus rehberden 12’si otellerine döndükten sonra zehirlenme şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 18 kişi daha aynı şikayet ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş, 30 kişiden durumları ağır olan 14 Rus rehber, Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gönderilmişti.


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