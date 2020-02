Bodrum'da, Belediye Başkan Yardımcısı'nın öldüğü yerde eylem

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ\'ın 1 hafta önce trafik kazasında öldüğü yerde toplanan bir grup, fiziksel yapısı bozuk olan yolun, uçuruma bakan düşük banketli kenarlarının ise bariyersiz olduğunu belirterek, önlem alınması çağrısıyla eylem yaptı.

Bodrum\'un Kızılağaç Mahallesi\'nde geçen 11 Mart\'ta meydana gelen kazada; otomobiliyle yoldan çıkarak 50 metre yükseklikten denize uçan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı, evli ve iki çocuk babası İsmail Altındağ (55) yaşamını yitirdi. Bodrum Kent Konseyi öncülüğünde kent sakinleri, kazanın olduğu yerde bugün bir araya gelip, eylem yaptı. Öncesinde Kızılağaç Mahalle pazarında toplanan grup, gerekli önlemlerin alınması için imza topladı. İmzaların, Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne verileceği belirtildi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Eyleme katılanlardan, 15 yıldır Kızılağaç Mahallesi\'nde yaşayan emekli öğretmen, evli, iki çocuk ve 1 torun sahibi Esin Sezgün (63), \"Çocuklarımın, torunumun okula ve işlerine gidiş gelişlerinde kabus yaşıyoruz. Bu yolun fiziki şartları çok bozuk. Yola asfalt yaptılar, yol 20 santimetre yükseldi. Kenarları tehlike dolu. Bu yolda 5 yıl içinde 5- 6 kişi öldü, onlarca insan yaralandı. Tedbir almak için daha kaç kişinin ölmesini bekliyorlar\" dedi.

Mahalle halkından evli ve iki çocuk babası Mehmet Karaca (41) ise \"Muhtarımız Halil Köse tam 1 yıl önce Büyükşehir Belediyesi\'ne dilekçe verdi, acil önlem alınmasını istedi. Köylüler imza topladık, \'bariyer konulsun\' dedik. Ardından yetkilileri buraya çağırıp, yerini gösterdik. İnceleme yaptılar, ancak gelen cevapta \'yatırım programına alındı\' deniyordu. Bu yol turistik bir yol, ayrıca 8 mahalleye gidiyor. Bu yolda tedbir ve önlem almak çok masraflı bir şey de değil. Acil tedbir alınmaz ise her an yeni can kayıpları yaşanabilir\" diye konuştu.

Eyleme destek veren Muğla Çevre Platformu\'nun (MUÇEP) Sözcüsü Rezzan Şebin de \"İnsanların can güvenliği ve sağlığının yatırım programı olarak değerlendirilmesi içler acısı\" dedi.

\'BUNUN ADI İHMALDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL\'

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz ise Altındağ\'ın yaşamını yitirdiği yerde Kent Konseyi üyeleri ile birlikte inceleme yaptı. Demiröz, \"Acımız gerçekten çok büyük. Başkan yardımcımızı, arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Buna aslında kaza denilemez, bunun adı ihmalden başka bir şey değil. İki yıl önce dökülen yüksek asfaltın ardından dar olan yolun kenarlarında düşük banketler oluştu. Yolun hemen kenarında ise uçurum başlıyor. Ardından dik kayalık ve deniz. Yani kazara bu dar yolda otomobilinin tekerleğini bankete kaptıranların kurtulma şansı neredeyse yok. Bu nedenle İsmail\'in yaşamını yitirmesinin en büyük nedeni, burada uçuruma yuvarlanmasını önleyecek bariyerin olmamasıdır. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil, olmamalı. Alınacak basit, küçük tedbirlerle, pek çok ölümün kazanın önüne geçilebilir. Ama ne yazık ki alınacak bu basit tedbirler için mutlaka can kaybı bekleniyor. Bu düşünceden kurtulmamız lazım. İnsan hayatı çok değerli. Hiçbir ihmal, insan hayatını tehdit edecek boyutta olmamalı. Alıt üstü düzeltilecek bölüm 3 kilometre, bariyer konulacak bölüm ise 200 metre. Yolun kenarında yarım metreye varan düşük banketler var, insanı ölüme götürüyor. Bu yol turistik bir yol, tur otobüslerinin okul servislerinin kullandığı bir yol, yeter artık ölümler olmasın, ihmalin olduğu tedbirler alınsın\" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren eylemin sonunda grup, sessizce dağıldı.



