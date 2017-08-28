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Bodrum'da bayram öncesi huzur operasyonu

Hülya ELTEŞ-Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi 'Huzur denetimi' yaptı

28 Ağustos 2017 11:32

Hülya ELTEŞ-Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi \'Huzur denetimi\' yaptı. Gümbet Barlar Sokağı\'ndaki barlarda sahte içki, uyuşturucu ve arananlara yönelik denetim yaptı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi\'ndeki Barlar Sokağı\'nda Kurban Bayramı öncesi huzurun sağlaması ve sorunsuz bayram tatili geçirilmesi için operasyon yaptı. Gece yaısı 250 polis ilk olarak Gümbet\'teki barlara eş zamanlı operasyon düzenledi. İşletmelerde uyuşturucu, sahte içki ve kimlik kontrolleri yapılırken, aranan kişilere yönelik GBT kontrolleri de yapıldı. 18 yaş sınırlamasına dikkat çekilirken işletmeler bu yönde uyarıldı. Polis, arama yaptıkları eğlence yerlerinde giriş ve çıkışa izin vermedi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, denetimleri izleyerekve operasyonu yönetti. Narkotik köpekleri \'Oscar\' ve \'Hera\' da aramalarda kullanıldı. Bu denetimlerin Pasha Club işletmecisi Zeynel Kılıç, \"Özellikle Gümbet için bu tip uygulamalar son derece önemli. Biz de elimizden geldiğince destekliyor ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tahminen 15-20 dakikalık bir uygulama. Özellikle yerli turistler uygulamadan son derece memnun\" dedi.
POLİSLERİ ALKIŞLADILAR
Bir eğlence yerinde yaklaşık 15 dakika süren denetim ardından DJ, \"Güvenliğimiz için değerli emniyet mensuplarına çok teşekkür ederiz\" dedi. Bu söz üzerine eğlence yerindekiler polis ekiplerini alkışladı. Polisler ayrıldıktan sonra tatilciler eğlenceye kaldığı yerden devam etti.
BAZI VATANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU
Tatil için İstanbul\'dan Bodrum\'a gelen Levent Dağlar ise denetimi eleştirirken, \"İnsanlar bütün kış para biriktirerek Bodrum\'a eğlenmeye geliyor. Ama bu uygulama yüzünden bu insanlar mağdur durumda kaldı şu an\" dedi.
Denetimlerin sezon içinde sık tekrarlanacağı ifade edildi.

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