Bodrum'da AKUT'tan temsili kurtarma operasyonu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından \'Kentsel Arama Kurtarma Eğitim ve Operasyonu\' düzenlendi. AKUT gönüllüsü 20 kişinin katıldığı operasyon, 2 gün sürdü.

AKUT Bodrum ekibi tarafından Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon Merkezi\'nde, \'Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Operasyonu\' düzenlendi. Eğitim, AKUT Bodrum Lideri Sadettin Uslu ile eğitmen Selçuk Ulunehir tarafından verildi. Temsili olarak depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan İngilizce öğretmeni 32 yaşındaki Füsun Ersoy, sıkıştığı yerde bulundu. Ersoy, daha sonra hilti ve diğer malzemelerle betonlar kırılarak, bulunduğu yerden 1 saatte kurtarıldı.

Temsili kurtarma operasyonu, 20 AKUT gönüllüsünün katılımıyla toplam 20 saat sürdü.

Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan AKUT Lideri Uslu, \"Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Felaketin ne zaman, hangi saniye, hangi dakika geleceği belirsiz. Bu nedenle her türlü felakete hazırlıklı olun her türlü canın kurtarılması için AKUT üyeleri ile birlikte felakete karşı hazırlıklı olma bilinci ile bu eğitimleri yapıyoruz. Gönüllülerimizin tamamı en iyi şekilde şu anda felaketlerde müdahale edebilme yeteğini kazanabilmiş durumda,önümüzdeki haftalarda ise sel ve akarsuda arama kurtarma eğitimlerine devam edeceğiz\" dedi.



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