Bodrum'da 60 kaçak ile 8 organizatör yakalandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, sahil güvenlik, jandarma ve polisin ortak operasyonunda tekne ile Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan 56\'sı yabancı uyruklu 60 kaçak ile 2\'si yabancı 8 organizatör yakalandı. Adliye sevk edilen 4 Türk organizatör tutuklandı. Diğer 4 organizatörün işlemlerinin ise jandarmada sürdüğü bildirildi. Yabancı uyruklu kaçaklar Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edilirken, 4 Türk kaçak ise \'Pasaport Kanunu\'na muhalefet\' suçundan para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, geçen 11 Ekim\'de sabaha karşı Bodrum ilçe merkezi ile Bitez ve Turgutreis Mahalleri açıklarında kaçaklara yönelik ortak operasyon düzenledi. Durdurulan 3 ayrı fiber teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26\'sı Afganistan, 30\'u Suriye, 4\'ü de Türk uyruklu 60 kaçak yakalandı. Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların ifadelerinden yola çıkan güvenlik güçleri, aynı gün düzenledikleri operasyonlarla Bodrum ve Bitez Mahallesi yakalanan kaçaklarla ilgili 4 Türk organizatörü, Turgutreis açıklarında yakalanan kaçaklarla ilgili olarak da 1\'i Ukrayna, 1\'i de Gürcistan uyruklu 2\'si Türk 4 organizatörü gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4 TÜRK ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yakalanan Afganistan ve Suriye uyruklu 56 kaçak, kimlik tespitlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, 4 Türk kaçak ise \'Pasaport Kanunu\'na muhalefet\' suçundan para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Türk organizatörler Olgun Y., Murat Ç., Suat A. ve Vural A. tutuklandı. 2\'si yabancı uyruklu diğer 4 organizatörün ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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