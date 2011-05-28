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BODRUM'DA 6 RUS REHBER ZEHİRLENDİ BODRUM (A.A)

28 Mayıs 2011 16:29

-BODRUM'DA 6 RUS REHBER ZEHİRLENDİ BODRUM (A.A) - 28.05.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus uyruklu 6 rehber, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.  Bodrum'da görev yapan Rus uyruklu 6 rehber, dün gece Gümbet Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Burada bir süre eğlenen rehberler daha sonra kaldıkları otele döndüler.  Sabah saatlerinde rahatsızlanan Albina Voskova, Olga Khodoleva, Kristana Yüzvok, Alina Sapovera ve isimleri öğrenilemeyen 2 rehber Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.  Rehberlerden birinin durumunun ağır olduğu ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındığı, diğer 5 rehberin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.  Bu arada Muğla Valisi Fatih Şahin'in, konunun araştırılması için Bodrum Kaymakamlığı ile İl Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine talimat verdiği ve olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı bildirildi.

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