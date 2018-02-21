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Bodrum'da 3 Suriyeli göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan kaçaklarla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu 4 kişiyi göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı

21 Şubat 2018 19:39

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan kaçaklarla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu 4 kişiyi göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.
Sahil güvenlik ekipleri, Bodrum\'un Gümbet açıklarında dün sabaha karşı, 7 metrelik lastik bot içinde 29 Suriyeliyi yakaladı. Kaçakların ifadelerinin alınmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, organizatörleri yakalamak için harekete geçti. Bodrum\'daki bir otele operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu M.A., M.H., M.E.H. ve M.A.M.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklanırken, M.A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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