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Bodrum'da 3 gün eğlence mekanları kapalı

Kentte ayrıca tur tekneleri de denize çıkmama kararı aldı

08 Eylül 2015 15:05

Hakkari Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 askerin şehit olması üzerine, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde hayatını kaybedenlere saygı için eğlence mekanları üç gün kapılarını kapatma, tur tekneleri de denize çıkmama kararı aldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Hakkari Dağlıca'daki saldırı, ülke genelinde olduğu gibi Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde de protesto edildi. Şehitlere saygı için eğlence mekanları üç gün kapılarını kapatma, tur tekneleri de denize çıkmama kararı aldı. “Teröre tepki yürüyüşü”ne katılanların sayısı iki bin kişiyi buldu.

Turizmin en önemli merkezlerinden Bodrum'da, eğlence mekanlarının dış cephesine Türk bayraklarının yanı sıra terörü lanetleyen pankartlar asıldı. İşletme sahipleri yaptıkları açıklamalarla, üç gün boyunca kapılarını kapattıklarını duyurdu. Gümbet Barlar Sokağı'nda müzik yayını sonlandıran esnaf, şehitleri anmak için saygı duruşu da gerçekleştirdi. 

 

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