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Bodrum'da 250 polisle 'huzur' denetimi

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da gece kulüplerinin yoğun olduğu 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde polis tarafından 'huzur' denetimi yapıldı

16 Eylül 2017 15:58

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da gece kulüplerinin yoğun olduğu \'Barlar Sokağı\' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde polis tarafından \'huzur\' denetimi yapıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali Çelenay\'ın öncülüğünde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'nde huzur denetimi yapıldı. Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'ndeki eğlence mekanları, 250 polis ile narkotik köpeklerinin katılımıyla kontrol edildi. Dün saat 22.30\'da başlayarak 01.00\'e kadar süren denetimde, yaklaşık 300 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 80\'e yakın araç sorgulanıp, arandı. 4 kişi, haklarındaki yakalama gerekçesiyle 8 kişi üstünde uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı. Ayrıca eğlence mekanlarında 18 yaşın altında olduğu tespit edilen çocuklar evlerine gönderildi. Denetimlerin kent genelinde hafta sonu da süreceği belirtildi.

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