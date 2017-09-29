Bodrum'da 24 mülteci yakalandı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 24 mülteci yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilip gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi\'ndeki bir pansiyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçme hazırlığında olan bir mülteci grubu olduğu istihbaratını jandarma ekipleri harekete geçti. Pansiyonu takibe alan ekipler, sabah saat 04.00 sıralarında aralarında kadın ve çocuklar da olan mülteci grubunun pansiyon önünde otomobillere bindiğini tespit etti. Akyarlar Mahallesi\'ndeki bir sahil yakınlarında otomobillerden inen 1\'i İran, 23\'ü Afganistan uyruklu 24 mülteci, ekipler tarafından yakalandı.

Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüleri Ziya Ergül ve Yakup Yusuf Shaker ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mohammed Nabi Ayaboghlu sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ergül\'e ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı da öğrenildi. Ekipler, bir başka otomobil sürücüsü Gürgin Dağdelen\'in yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI