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Bodrum'da 2018 coşkusu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a yeni yıl coşkusunu yaşamak için çevre illerden ve büyük kentlerden gelenler, 2018'e havai fişek gösterisi ile girdi

01 Ocak 2018 14:19

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'a yeni yıl coşkusunu yaşamak için çevre illerden ve büyük kentlerden gelenler, 2018\'e havai fişek gösterisi ile girdi.
Bar ve otellerin dışında yeni yıl için herhangi bir eğlence programının düzenlenmediği Bodrum\'da, belediye tarafından havai fişek gösterisi yapıldı. Saatler 00.00\'a yaklaştığında Belediye Meydanı ve İskele Meydanı\'nda yaklaşık 2 bin kişi toplandı. Karadenizli bir grup, tulum çalıp, şarkılar söyleyerek eğlendi. Saatler 00.00\'ı gösterdiğinde ise yeni yıla meydanda girenler, 10 dakika süren hava fişek gösterisini izledi. Bar veya restoranlara gidenler, canlı müzik etkinlikleri ile gece geç saatlere kadar eğlendi. Bazı işletmelerin sahilde ateş yakmasıyla renkli görüntüler oluştu. Çok sayıda kişi, ateş başında eğlenmeye devam etti. Polis ekipleri de Belediye Meydanı\'nda ve kalabalık grupların toplandığı alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yılbaşı için özel olarak İzmir\'den Bodrum\'a gelen Cansu Aktağ, \"Bodrum\'u çok seviyoruz. 2-3 yıldır her yılbaşı buraya geliyoruz. Bodrum\'da olmayı, yeni yıla Bodrum\'da girmeyi çok seviyorum. Şu anda eğlenerek giriyoruz. Çok güzel, buranın havasını, insanlarını İzmir\'e benzetiyorum. O yüzden burada olmak bize iyi geliyor. İzmir\'de de böyle kutlanır her zaman. İnsanlar rahat, güzel, mutlu; bizim için de güzel bir yıl olsun, barış dolu sevgi dolu olsun\" dedi.
Barlarda yılbaşı programlarında tatilciler dans ederek gece boyunca eğlendi.

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