Bodrum'da 2 kadına dayak davası sanıkları suçlamayı kabul etmedi

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA)- İSTANBUL\'dan tatil için Muğla\'nın Bodrum ilçesine gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak (42) ve arkadaşı Nuray Hilal Başer\'i (36) çıkan tartışmada darp edip, yaraladıkları ileri sürülen mağaza işletmecisi Mehmet O. (44) ve iki çalışanının 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Tutuksuz sanıklar savunmalarında suçlamayı kabul etmezken, duruşma ertelendi.

Geçen 3 Ekim\'de bir şirkette 5 yıldır yöneticilik yapan arkadaşı Nuray Hilal Başer ile birlikte İstanbul\'dan tatile gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak, öğle saatlerinde Kumbahçe Plajı\'nda denize girip güneşlendi. İki arkadaş akşam ise yanlarında köpekleri ile dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde yürüyüşe çıktı. Bir ara bir mağazanın önünde duran iki arkadaş, gözlük ve kıyafetlere bakmaya başladı. Bu sırada köpeklerinin yanına bir de sokak köpeği geldi. İddiaya göre, mağaza sahibi Mehmet O., köpeği tekme atarak uzaklaştırmak istedi. Başer ve Kızılırmak, bunun üzerine Mehmet O..\'ya tepki gösterince, aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Mehmet O., yanında çalışan Mehmet G. (34) ve Emin G.) (17) ile iddiaya göre, Kızılırmak ve Başer\'i darp etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri Mehmet O. ve 2 çalışanını gözaltına alırken, Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan iki kadından Kızılırmak\'a 2 ay iş göremez raporu verildi. Polisteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet O. ve 2 çalışan hakkında bir ay sonra, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın dün görülen ikinci duruşmasına, İstanbul\'dan gelen Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer, polis zoruyla getirilen tutuksuz sanıklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Buse Durmaz, sanıkların avukatı Bengi Kılıç katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, duruşma ertelendi.

Duruşma sonunda arkadaşı Nuray Hilal Başer\'le açıklama yapan Ceyda Kızılırmak , \"Duruşmada ilk ifademi tekrar ettim. Asla şikayetimden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Yargılanın seyrine göre, maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Çünkü hala olayın şokunu yaşıyorum ve psikolojim bozuldu. Bodrum\'a gelip, Barlar Sokağı\'nda yürüyemiyorum. Böyle bir saldırıyı, turizm kentinin ortasında böyle dehşeti beklemiyorduk. Bugün olsa sokak hayvanları için yine aynı tepkiyi gösteririm. Vücudumda morluklar oluştu, hastaneden iki ay iş göremez raporu aldım, iki kez ameliyat oldum. Saldırganlar bana dokunmadıklarını söylüyorlar. Demek ki ben olay anında, kendimi yerden yere attım. Olacak şey mi? Yaşanan trajikomik bir olay\" dedi.

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