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Bodrum'da 14 göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 14 kaçak yakalandı

21 Eylül 2018 01:33

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 14 kaçak yakalandı.
Bugün akşam saatlerinde Hüseyin Burnu\'nda devriye görevini yapan sahil güvenlik ekipleri, tekneyle Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmen grubunu fark etmesi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda Filistin uyruklu 14 kaçak yakaladı. Kimlik tespitlerinin yapılması için sahil güvenlik komutanlığına götürülen kaçak göçmenlerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceği öğrenildi. 

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