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Bodrum'a otobüsle getirilen deniz ürünlerine el konuldu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne otobüsle uygunsuz koşullarda taşınarak getirilen deniz ürünlerine, vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve zabıta ekiplerince el konuldu

30 Ağustos 2017 19:19

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne otobüsle uygunsuz koşullarda taşınarak getirilen deniz ürünlerine, vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve zabıta ekiplerince el konuldu.
Bodrum\'daki bir otel için İzmir\'den otobüsle deniz ürünleri taşındığını öğrenen polis ve zabıta ekipleri, Bodrum Otogarı\'nda arama yaptı. Bir firmaya ait otobüs ile veteriner raporu olmadan getirildiği tespit edilen, menşeyi belli olmayan, 8 kolideki ahtapot, karides ve kalamardan oluşan toplam 150 kilo deniz ürününe el kondu. Otel yetkililerinin bayram yoğunluğu nedeniyle acil ihtiyaç olduğu için ürünleri otobüsle getirdiği öğrenildi. Yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri yönetmeliğine aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ürünler, Bodrum Çöplüğü\'ne götürülerek imha edildi.

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