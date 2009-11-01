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Ekonomi

Bodrum turizm sezonunu 'ekside' bitirdi

BODER Başkanı Halil Özyurt, 2009 yılı Bodrum turizm sezonunu yüzde 5 düşüşle kapattıklarını bildirdi.

01 Kasım 2009 02:00

Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, 2009 yılı Bodrum turizm sezonunu yüzde 5 düşüşle kapattıklarını bildirdi.

Halil Özyurt, yaptığı açıklamada, 2009 yılı için beklentilerin çok yüksek düzeyde olduğunu, fakat dünyada yaşanan ekonomik kriz ve domuz gribinin etkileriyle turizmde düşme yaşandığını söyledi. Gelen turistlerin Bodrum'un denizinden güneşinden doğasından son derece memnun olduğunu belirten Özyurt, ''Ancak 2009 yılı Bodrum turizm sezonunu yüzde 5 düşüşle kapattık'' dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise turizm sezonunda hem yerel hemde global anlamda çeşitli yanlışlıklar yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

''Korkmadan, cesaretle radikal kararları alıp, kendimize güvenerek kendimiz için yola devam etmemiz gerekir. Artık hanutçulukla ve ayaküstü hizmet anlayışıyla turizmin bir yere varmayacağını hem kamu hem özel sektör olarak kabul etmemiz gerekir. Hanutçulukla mücadelenin sadece kamu görevlileriyle değil topyekun yapılması lazım.''

Bu yıl Bodrum'a gelen turistler arasında İngilizler'de artış olduğunu ifade eden Gökbel, İsrail ve Rusya'da ciddi bir düşüş yaşandığını ancak daha sonra bir toparlanma gerçekleştiğini sözlerine ekledi

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