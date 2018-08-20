Bodrum Ticaret Odası: 9 günlük tatili fırsat bilip ince belli bardakta 18 liraya çay satanları bildirin, cezayı keseriz!

9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla Bodrum'u tercih eden tatilciler için "fahiş fiyat" uyarısı geldi. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, "İnce belli bardakta 18 liraya çay satan mekânları bildirin. Bu tür mekânlara disiplin kurulunda gereken cezayı veriyoruz" dedi.

Kurban Bayramı boyunca 2 milyon tatilciyi ağırlamaya hazırlanan Bodrum’da fırsatçılar da harekete geçti. Özellikle tatil döneminde plajların farklı giriş ücretleri talep ettiği gözlenirken, menü fiyatlarında da rakamlar arttı. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, “Fahiş fiyat talep edenleri bize bildirin” uyarısında bulundu.

Ceyhun Kuburlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren yeme-içme mekanlarının fiyatları arttırdığı gözlenirken, özellikle otel ve plaj valelerinin de fahiş fiyatlarla adeta vatandaşı dolandırdığı gözleniyor. Bayram tatili öncesi bu mekanlara gidecek vatandaşların da dikkatli olması gerekiyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşların yanında oldukları mesajını veren Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, “Bu tür mekanları Bodrum Ticaret Odası’na bildirin. Biz de disiplin kurulunda gereken cezayı veriyoruz” dedi.

Vale 30 lira

Bodrum’da fahiş fiyat uygulayan mekanların başında plajlar ve balıkçılar geliyor. Özellikle Kurban Bayramı tatili için Bodrum’da tatile gelen yerli turistlere fahiş fiyatlar uyguluyorlar. Plajlar bayram tatiline özel giriş ücretleri talep ediyor. Plajlara sadece giriş ücreti de yeterli olmuyor. Birçok mekanda müşteriye yeme-içme limitleri konularak, belli tutarların tüketilmesi isteniyor. Bir de kapıda aracınızı valeye bırakmanız zorunlu. Bunun bedeli ise 30 TL. Ortakent gibi balık restoranlarının ağırlıkta olduğu bölgelerde ise mezeler ve balık fiyatları artmış durumda. Örneğin yarım kilogram Barbun balığın fiyatı 155 TL, bir porsiyon kalamar 50 TL...

Kola 28 lira

Bodrum’da yeme-içme mekanlarında en pahalı içecekler listesinin başında ise su, çay ve Türk kahvesi, kola ve ayran geliyor. Örneğin markette tanesi 2 TL’ye satılan bir kola plajlarda 28 TL’ye kadar çıkıyor. Markette 1.5 TL’ye satılan bir cam şişe suyu fiyatı plajlarda 15 TL. Türk kahvesinin ortalama plaj fiyatı ise 16 TL. Plajlarda bulunan restoranlarda da fiyatlar yüksek. Ayrıca plajlara dışarıdan yiyecek getirmekte yasak.

"İş yerini kapatmaya kadar ceza verebiliriz"

Konuyla ilgili olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, “Vatandaşların haklı olduğu yerler var. Mesela 30 TL’lik vale ücreti inanılır gibi değil. Bizim bu konuda yapabileceklerimiz sınırlı. Bodrum Ticaret Odası üyeleri ile sürekli görüşmeler yapıyoruz. Onlar bu konuda hassas davranıyor. Ama maalesef tatili fırsat bilenler var. Vatandaşlar ticaret odasına konuyla ilgili şikayetlerini iletebilirler. Fahiş fiyat uygulayanlar üyemiz ise iş yerini kapatmaya kadar ceza verebiliriz. Herkesin Bodrum’da keyifli tatil yapması için esnafın da dikkat etmesi lazım” diye konuştu.

"2 milyon tatilciyi ağırlayacağız"

Bodrum'un son yılların en kalabalık dönemini geçirdiğini anlatan Mahmut Kocadon, “Bu yaz Bodrum’a büyük ilgi var. Son yılların rekorunu kırıyoruz. Bayram süresi boyunca 2 milyona yakın tatilciyi ağırlayacağız. İnsanlar artık sadece deniz kum ve güneş için değil spor ve eğlence amaçlıda Bodrum’a geliyor. Böylesine önemli bir yerin fahiş fiyatlarla anılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Personelin kaldığı pansiyonlar dahil tatilcilere ayrıldığını gözlemliyoruz” dedi.