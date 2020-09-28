Bodrum salgına rağmen 5 milyar dolar yatırım aldı, 176 bin olan resmi ilçe nüfusu gerçekte 400 bine yaklaştı

Nüfusu son 10 yılda 90 binden 175 bine çıkan Bodrum’da hem yerli hem yabancılarda yatırım iştahı arttı. Yatırımların tutarının 5 milyar doları aştığı belirtilirken, Bodrum'a gelen nüfus ise koronavirüs salgını boyunca 400 bine kadar yükseldi.

Bodrum’da başlayan yatırımların tutarının 5 milyar doları aştığını açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırım pandemi sürecinde de hız kesmedi. Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yine gayrimenkul, hastane, sağlık turizmi, spor, altyapı gibi tüm alanlarda yatırımlar sürüyor" dedi.

Sadece tatil amaçlı olmaktan çıkıp alternatif yaşam merkezlerinden birine dönüşen Bodrum, lüks markaların da köşe kapmaca oynadığı bir merkez haline geldi. Otelden, konut ve villaya, hastaneden, okula, spor merkezinden altyapıya kadar bir çok alanda inşaatlar pandemiye rağmen hız kesmedi.

Aras, "İlçemizde şu anda başlayan yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara aştı" dedi.

Ciddi bir konut talebi oluştu

Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi ünlü marinaların, yat ve ahşap tekne imalatının Bodrum'u rakiplerine kıyasla bir adım öne çıkardığına dikkat çeken Başkan Aras, şöyle devam etti: “Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürüyor. Susona, LXR, Ritz Carlton, The Edition, Mandarin Oriental, Kempinski, Wyndham, Rixos, Titanic, Rodisson Blu gibi dünyaca ünlü onlarca marka Bodrum'da. Yine dünyada ve sadece beş lokasyonda bulunan bir restoran markası, yine bir otel zincirinin ABD dışında ilk merkezini Bodrum'da. Şu anda önemli markalar da kapıda. Öte yandan salgın nedeniyle ilçemizde ciddi bir konut talebi oluşmuş durumda. Bunda pandeminin etkisi büyük” dedi.

Nüfusu 176 bine ulaştı

Artan nüfus ve evden çalışma sistemi dolayısıyla konut fiyatında ve kiralarda yüzde 30 yükseliş yaşayan Bodrum’da resmi nüfus 176 bin seviyesinde.

Ancak gerçek rakamların çok daha büyük olduğunu belirten Aras, “Pandeminin etkisi ile şu an 400 bin seviyesindeyiz. 176 binlik nüfusa göre devletten bütçe alıyoruz. Bu nüfusa göre polis, memur gibi kamu personeli görevlendiriliyor. Ancak hizmet verdiğimiz kişi sayısı 400 bini buluyor. Tüm yazlık destinasyonların yaşadığı sorunu biz de yaşıyoruz. Yüksek bütçe alabilmemiz ve daha iyi hizmet vermemiz için yazlıkçılarımızdan ikametlerini Bodrum'a almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Bodrum'da 'hormonlu bir büyüme' olduğunu kaydeden Aras, “Bu konudaki kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte kaçak yapılara karşı net bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanımız Murat Kurum buraya geldi ve çok net bir şekilde ifade etti. Bizim isteğimizi, kararlılığımızı gördü ve bize destek verdi. Beraber sürdürdüğümüz bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Pandemide 100 bin ziyaretçi

Küresel salgının her turizm destinasyonu gibi Bodrum'u da olumsuz etkilediğini dile getiren Aras, yabancı turist sayısındaki kayıplarının yüzde 90'a vardığını, buna rağmen ocak-ağustos döneminde ilçeyi 100 bin yabancının ziyaret ettiğini söyledi.

Bodrum'da yabancı turistteki kayba karşı yerli turistten ciddi ilgi gördüklerini dile getiren Aras, "Pandemi dönemine rağmen yerli turist temmuzdan itibaren Bodrum'a akın etti. Bu süreçte Bodrum'da ikinci evi olanların da kentte gelmesiyle birlikte ilçemizde ciddi bir hareketlilik yaşadık. Yerli turistler sayesinde kaybımız bir nebze de olsa hafifledi" diye konuştu.