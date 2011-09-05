Bodrum sahillerinde alarm!

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'Ölüme ve felce neden olabilir'



Son olarak fotoğraf sanatçısı Abdullah Ahçı’nın oltasına 6 balon balığı takılması üzerine yetkililer, zehirli olan bu balığın yenmemesi konusunda uyarılarda bulundu.Ahçı, "Levrek ve çipuraya olta attıkça balon balığı çıktı, üst üste balon balığı yakalamaya başlayınca sürüler halinde dolaştığını anladım ve korktum. Çünkü bu balık Hint Okyanusu balığı ve zehirlidir" dedi.Bodrum İlçesi’ndeki Kumbahçe, Paşatarlası Plajları ile Kara Ada arasında avlanan amatör balıkçıların ağlarına ve oltalarına takılan onlarca balon balığı, görenleri şaşkına çevirdi.Dün öğle saatlerinde çipura ve levrek avlamak için sahilden 400 metre kadar açılan 55 yaşındaki Abdullah Ahçı, 6 balon balığı yakaladı. Ahçı, "Çipura ve levrek avlamak için denize açıldık, ancak oltamızı ne zaman denize attıysak balon balığı takıldı. Akdeniz’in suyunun ısınması nedeniyle, çok nadir olarak, yılda bir kez gördüğümüz balon balığı sanıyorum bu kez sürüler halinde dolaşıyor. Yakaladığımızı denize attık, diğer balıkçıların ağlarına da bol miktarda bu balıktan takıldığını öğrendik. Balon balıklarının zehirli olduğunu bildiğimiz için vatandaşları uyarmak amacıyla üçünü karaya çıkardık. Yetkililere konuyla ilgili bilgi verdik" diye konuştu.Ahçı’nın yakaladığı 1.5 kilogram ağırlığında, 50- 60 santimetre uzunluğundaki balon balığını sahildeki turistler de dikkatle izledi.Bodrum Deniz Ticaret Odası üyesi ve Bodrum Sualtı Cankurtarma Derneği Başkanı Arif Yılmaz yaptığı açıklamada küresel ısınmanın da etkisiyle sıcaklık oranı artan Kızıldeniz’den, Süveyş Kanalını geçerek Akdeniz’e göç eden 65 balık türü ve su canlısı bulunduğunu belirtti.Yılmaz, "Bu türler arasında, kurbağa ya da kirpi balığı da denilen tetraodontidae familyasındaki 6 tür balon balığı yer alıyor. Balon balığı yaz aylarında üreme döneminde olduğu için yavrularını korumak üzere bir tür zehir olan tetrodoksin salgılıyor. Bu nedenle balık yenildiğinde ölümlere ve felce neden olabiliyor. İsrail’de ölümler meydana geldiğini, Türkiye’de de bu balıktan yiyen kedilerde ölümler görüldüğünü biliyoruz. Kılçığı az, eti lezzetli bu balığın üreme döneminin sona ermesinin ardından kış aylarında tüketilebileceği biliniyor, ancak balon balığı ile ilgili balıkçılarımız başta olmak üzere halkımızın da yeterli bilgiye sahip olmadığı bir gerçek. Yakalayanlar yemesin ortada bırakmasın ve yetkililere bilgi versinler" dedi.