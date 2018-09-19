Bodrum potada destek bekliyor

BODRUM, (DHA)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1\'inci Ligi\'nde geçen sezon şampiyon olan Kırçiçeği Bodrum Basketbol, tarihinde ilk kez yer alacağı Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde sezonu 13 Ekim\'de Canik Belediyespor deplasmanında açacak.

Kurulduktan sonra 3 yılda 2 şampiyonlukla Muğla\'yı ilk kez Süper Lig\'e taşıyan, mali sıkıntılar nedeniyle sancılı olan yeşil-beyazlılar, Bodrum\'a zorlu yolda destek çağrısı yaptı. Sponsorluk görüşmelerinden uzun süre sonuç alamayan Bodrum Basketbol\'da Başkan Yiğit Özmen, sezon boyunca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük takımları ilçelerinde ağırlayacaklarını hatırlatıp güçlü bir ekip kurmak için desteğin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Başkan Özmen, \"Bodrum Basketbol Kulübü\'nü kurduğumuz 3 yılda 2 şampiyonlukla Muğla ve Bodrum tarihinde ilk kez Süper Lig\'e çıktık. Yaptığımız girişimlerimizde yerel yönetimlerden aldığımız destek takım kurmamız için yeterli olamadığından takım oluşturmak için bir girişimde de bulunmamıştık. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, takım için elinden geleni yaparak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Bodrum Basketbol\'a desteğini esirgemedi. Bunun için kendisine minnettarız. Ancak halen ana sponsor bazında bir marka ile uzlaşabilmiş değiliz. Sadece Bodrum\'da spora ve sporcuya her zaman destek olan, her türlü imkanı sağlayan Mehmet Kocadon\'un verdiği destekle yeni bir takım kurmak zorundayız. Bu da bizi yeni ve güçlü bir takım kurmakta oldukça çaresiz bırakıyor\" dedi.

Bu nedenle Bodrum Basketbol Kulübü olarak Bodrum\'da basketbolu yaşatmak ve Süper Lig heyecanını Bodrum\'a tattırmak amacıyla kalan kısıtlı sürede A takımlar seviyesinde bir takım oluşturmak yoluna gitmek istediklerini belirten Özmen, \"Bizim için olduğu kadar Bodrum için de önemli olan bu ligde varlığımızı devam ettirirken Bodrum\'dan yurt geneline seslenmek isteyen markalara da çağrıda bulunmak istiyorum. Bu kulübü biz kurmuş olabiliriz ama Bodrum gibi büyük bir markayı adında taşıyan kulübümüz artık sizlere emanet. Bu takımı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sizler yüceltecek, varlığını Bodrum’da kazanan markalar olarak sizler devam ettireceksiniz. Biz başarılı oldukça Bodrum ve Bodrum markaları gücüne daha da güç katacak. Başarı hepimizin başarısı olsun\" diye konuştu.