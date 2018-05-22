Bodrum merkezli haraç çetesi operasyonunda 13 gözaltı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA ve Bodrum ilçesiyle bazı illerde,eğlence mekanları ve mağazalardan tehditle para alıp, haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Bodrum\'da Cumhuriyet Caddesi\'ndeki \'Barlar Sokağı\' ile Gümbet Mahallesi \'Barlar Sokağı\'nda bulunan eğlence mekanları ve çeşitli işletmeler ile bazı mağazalardan tehdit ve silah zoru ile para alıp, haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yönelik, bu sabah operasyon düzenlendi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Bodrum, Muğla ve ilçeleriyle bazı illerde önceden belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişinin de arandığı sildirildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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