Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığına 16 gözaltı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM ilçesi merkezli 3 ilde, göçmen kaçaklığına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Bodrum merkezli olmak üzere İzmir ve Aydın\'da göçmen kaçaklığına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Yunan adalarına geçişi organize ettiği öne sürülen 1\'i kadın 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında grup lideri olan Yunan V.G. ve yardımcısı D.P. adlı kadının da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürdürülüyor.



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