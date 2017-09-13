Bodrum Kalesi için tehlike çanları çalıyor; inşaat hazırlıkları başladı

Kültür Bakanlığı, Bodrum Kalesi’nde restorasyon için düğmeye bastı. Sit alanında inşaat yapılacağı, kalenin doğal yapısının tahrip edileceğini söyleyen uzmanlar, projeye tepkili.

Sözcü'de yer alan habere göre, tartışmaların odağındaki Muğla'daki Bodrum Kalesi, St. Jean Şövalyeleri tarafından 1400'lü yılların başında yaptırıldı. 700 yıllık kale, bütüncüllüğünü koruyarak günümüze kadar ulaştı. UNESCO'nun “Korunması Gerekli Kültür Varlıkları' aday listesinde yer alan tarihi kalenin üzerinde bugün Kültür Bakanlığı'nın restorasyon projesi nedeniyle kara bulutlar dolaşıyor. Çünkü, 18 ayda tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarında kale içinde eklenti olarak nitelendirilen yapıların yıkılması planlanıyor.

SİT alanında inşaat!

Bunlar arasında Serçe Limanı Cam Batığı Salonu, Uluburun Batığı'nın bulunduğu Bronz Çağ Batıkları Salonu gibi müzenin eşsiz koleksiyonlarını barındıran yapılar yer alıyor. Uzmanlar, 1. derece sit alanında 10 bin metrekare inşaat yapılacağını, tarihi kalenin orijinal görüntüsünün de bozulacağını iddia etti. Proje hazırlanırken yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri ise sürece dahil edilmedi. Projenin dışında bırakılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Böyle bir çalışma yapılıyor ama hiç haberimiz olmadı. Tek isteğimiz Kültür Bakanlığı'nın kalede yapılacak restorasyon projesi ile ilgili bir çalıştay düzenlemesi” dedi.

Projeyi bize de anlatsınlar

Bodrum Kalesi'nin daha güzel olmasını istediklerini dile getiren Kocadon, şöyle devam etti: “Kaleyi yılda 200-250 bin civarında turist ziyaret ediyor. Kalenin 2019'un sonuna kadar kapalı olması turizm açısından da büyük kayıp. Proje doğru ise onu anlatsınlar, biz de yardım edelim hızlansın. 600 günde değil 400 günde bitsin.”

Kültür Bakanlığı ise eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, proje savunularak, “Projenin hedefi müze alanlarının kaleye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesidir” denildi.