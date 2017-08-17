Bodrum ilk değil; İstanbul'da 1 yılda 150 valenin ifadesi alındı!

İstanbul’da gece kulüplerinin olduğu Beşiktaş, Beyoğlu, Nişantaşı gibi yerlerde sıkça yaşanan ve son 1 yılda 150 valenin ifadesinin alındığı 'vale terörü'nün bir benzeri, tatil beldesi Bodrum’da yaşandı. Muğla’nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası’ndaki bir beach club’a otomobille giden Nezire C., valeler Köksal S. ve Serkan S.’nin saldırısına uğradı. Köksal S., “Keşke erkek olsaydın görürdün” diyerek kadını tehdit etti.

Habertürk'ün haberine göre, şiddet mağduru Nezire C., olay sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İstanbul’da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışıyorum. 2 yeğenimle birlikte 2 günlüğüne Bodrum’a tatile gittik. O gün plajda iyi bir yer bulabilmek için erkenden yola çıktık. Yeğenimin biri ile beach club’a girişimizde kapıdaki valelere rica ettik, arabayı kolay bir yere koysunlar diye. ‘15 dakika sonra tekrar çıkıp otogara gidip yeğenimi alacağım ve sonra yine geleceğim’ dedim. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra diğer yeğenimi almak için arabamın başına geldiğimde benden otopark ücreti istediler, ben de ‘Geri geleceğim’ dedim. ‘Ücreti vermezsen bir daha geri gelemezsin’ dediler. Otogara gittim. İkinci yeğenimi alıp geri geldiğimde içeriye almayacaklarını söylediler.

Aracımın içinde iken tartışma başladı, yeğenim de arkada oturuyordu. O anda ‘Arkadaki araçlar geçsin, çek arabanı dışarı çık’ dediler. Ben de çıkmak istemedim çünkü eşyalarım içerideydi. Tartışma büyüdü, o anda ‘Seni kucağıma alır, götürürüm’ dedi valenin biri, ben de ‘Nereye götürüyorsun, adliyeye mi?’ dedim. 2 günlük tatilimiz var, zehir etmeyelim diye sabırlı davranıyorduk. O anda birisi de bana ‘Fahişe’ diye bağırınca beynim döndü, ben de küfür etmeye başladım. Evet küfür ettim çünkü sinirden ağlamaya başlamıştım.

"Özür dilesinler"

Şu anda İzmir’deyim. 2 vale işten atılmadıkça ve tesis özür dilemedikçe davacı olmaktan vazgeçmeyeceğim. İstanbul’da ya da Bodrum’da ifade vereceğiz. Bu olay nedeniyle benim ve yeğenlerimin psikolojisi bozuldu. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum.”

Valelerden pişkin savunma

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlattığı olayla ilgili, işletme müdürü Erman G., kadın sürücüye “İn aşağı” diye bağıran vale Köksal S. (38) ve vale Serkan S.’nin (33) ifadesine başvuruldu. Serkan S., ifadesinde şunları dedi: “Olay, o görüntülerden tam 30 dakika önce başladı. Sürücü kadın beach club’a geldiğinde, otoparkın kuralları olduğunu, aracı yerleştirmek istediğimizi söyledik. Aracı istediği yere koyacağını söyleyince tartışma çıktı. Kibarca davrandık. Ardından kadın tesisten çıktı. 2 dakika sonra daha kızgın vaziyette geri döndü. Bu kez bir yandan tartışırken, bir yandan da yolu kapattı. Köksal S. ve bana ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Çok sabırlı davrandık. Şikâyetçi olmadığını öğrenince gerçekten şok olduk.”

1 yılda 150 şikâyet

İstanbul’da valelerle ilgili en çok şikâyet, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde yaşanıyor. Özellikle gece kulüplerin yer aldığı Kuruçeşme, Bebek, Etiler, Şişhane, Kumkapı ve Aksaray gibi noktalarda polise sürekli şikâyetlerin geldiği bildirildi. İstanbul’da son 1 yılda gelen şikâyetler üzerine 150’nin üzerinde valenin ifadesi alınmıştı.

Modacı, eski manken Ece Sükan ile eşi Ümit Benan’ın Nisan 2014’te valeler tarafından darp edilmesiyle konu gündeme gelmişti. “Vale terörü” olarak kamuoyuna yansıyan olayın ardından, polis valelere yönelik art arda operasyonlar düzenlemişti. 6 ayda 171 vale gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapılmış, 4’ü tutuklanmıştı.