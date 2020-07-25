Bodrum, Didim, Kemer’de yeni araziler imara açıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili kararlara göre Adana’nın Yüreğir, Eskişehir’in Tepebaşı, İzmir’in Karşıyaka ile Antalya’nın Kemer, Aydın’ın Didim ve Muğla’nın Bodrum gibi turizm ilçelerinde bulunan özelleştirme kapsamındaki arazilerin imar planları otel, konut, ticaret ve cami alanı olarak düzenlendi. BirGün’ün’in haberine göre imar planları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Arazilere ilişkin bir sonraki adım ise satışa çıkarılmaları olacak.

Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olup özelleştirme programında bulunan Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki kamu arazisinin en çok dört kat izni ile otel alanı olarak kullanımının önü açıldı. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mahallesi’ndeki alan ise gelişme konut alanı, sosyal tesis alanı, teknik altyapı alanı, kumsal-plaj, park, genel otopark ve yol kullanım alanı olarak belirlendi.

Muğla Bodrum’daki Gökçebel Mahallesi’nde bulunan özelleştirme kapsamındaki kamu arazisine ilişkin de ticaret, konut alanı, park, yol ve genel otopark alanı kullanım kararları getirildi.

Bodrum’un Gökçebel Mahallesi’ndeki bir başka arazi de ticaret, konut alanı, gelişme konut alanı, rekreasyon alanı, park ve yol kullanım alanına dönüştürüldü.

Didim’deki özelleştirme kapsamında bulunan kamu arazisini de gelişme konut alanı, ticaret alanı, cami, açık spor tesisi alanı, çocuk bahçesi, ağaçlandırılacak alan, trafo alanı, park ve yol kullanım alanına dönüştüren imar planları onaylandı.