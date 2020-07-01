Bodrum'daki yüksek fiyatlar Britanya basınında: Turistler kebap için 369 TL, denizde yüzmek için 552 TL ödüyor!

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Bodrum'da plaj ve restoranlardaki yüksek fiyatlar Britanya basınında da gündem oldu. Turistlerin bir kebap için 44 sterlin (369 TL), yalnızca denizde yüzmek için ise 65 sterlin (552 TL) ödediği belirtilen haberde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konuya ilişkin "Biri döner için yüksek ücret ödemek istiyorsa buna karışamayız, isteyen dönere 100 bin Tl öder" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Daily Mail sitesi, bu yaz Bodrum'da bir otelin restoranında yenen yemeğin ardından gündem olan faturayı haberleştirdi. Dönerin 346 TL, bir türk kahvesinin 53 TL ve kolanın 61 TL olduğu görülen faturanın ardından Britanya gazetesi, "Koronavirüs kayıplarını kapatmak için fiyatlar yükseltilirken turistler bir KEBAP için 44 sterlin ödüyor ve ancak mekana 65 sterlin öderlerse denizde yüzebiliyorlar" başlığına yer verdi.

Daily Mail'in haberinde Bodrum'da dönerin 44 sterlin (349 TL) olduğu otel restoranı ve plaja girmek için ödenen 65 sterlin (552 TL) vurgulandı. Haberde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın işletmelerin pandemi sonrası kayıpları kapatmaya çalıştığını ve turistlerin 'cebinden son kuruşuna kadar ne alabilirse almakla sorumlu olduğunu' söylediği iddia edildi. Aras'ın şunları söylediği belirtildi: Biri döner için yüksek ücret ödemek istiyorsa buna karışamayız, isteyen dönere 100 bin Tl öder.

Haberde, Britanya'nın Türkiye'yle pandemi sonrası yaz döneminde bir seyahat köprüsü kurmasının gündeme geldiği ancak Türkiye'de vaka sayılarının yeniden artmasıyla bu planın kaldırıldığı aktarıldı.