Bodrum'da yüksek elektrik faturaları yargıya taşınıyor: Son yapılanların adı zam değil, soygundur

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fahiş elektrik faturalarına karşı başlatılan eylem sürüyor. Hukukçulardan oluşan kalabalık bir grup Bodrum AYDEM binası önünde protesto eylemi yaptı. Eyleme CHP İlçe Başkanı Halil Karahan da destek verdi. Eylemde elektrik faturaları yakıldı. Grup adına açıklama yapan Avukat Remzi Kazmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) yeni yılla birlikte elektriğe yüzde 50 ile yüzde 120 arası zam yapılmış olduğunu ve bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlı zammı olduğunu belirtti.

Türkiye parsel parsel iktidara yakın şirketler tarafından paylaşıldığını ve o özel şirketlerin kendi bölgelerinde sadece kendi kârlarını düşünerek halkın sırtından geçinmekte olduğunu belirten Remzi Kazmaz, "Halktan alınan bu paralar yandaş şirketlere dağıtılıyor. İşte benim evime tam 10.000 TL elektrik faturası geldi. Üstelik ben 15 gün çocuklarımla Rize’de tatildeydim ve birçok yeri kapatmıştım. Bu faturalar fazla muhalif isimlere daha mı fazla kesiliyor? Bunun kriterleri nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır soygunuyla karşı karşıya. Son yapılanların adı zam değil, soygundur. Evet, bu yapılanlar zam değildir, olamaz da. Bu, halkın cebindeki paranın doğrudan özel şirketlere aktarımıdır" dedi.

"CHP olarak 81 ilde yapacağımız elektrik zamları eylemine devam edeceğiz"

Tüm mağdur vatandaşları dava açmaya çağırdığını ifade eden Kazmaz, "Elektrik enerjisi derhal kamulaştırılmalıdır. İşte o zaman ücretsiz elektrik, daha ucuz mal ve hizmete sahip olacağız. Kamu elektriği 1 TL’ye üretirken biz 7 TL ödüyoruz. Devlet kendine 1 alıyor, özel sektöre 6 veriyor. Bu düpedüz sermaye transferidir. Bu sermaye transferini meydana getiren de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'dur. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yüzde 50 ile yüzde 120 aralığında yaptığı elektrik zamları için; 31 Aralık 2021 tarih ve 10708 sayılı kararı ile karara Ek-1, Ek-2, Ek-3’de yer alan fiyat tarife tablolarının onaylanmasına ilişkin kararın yürütmenin durdurulması için ve bu kararın iptaline ilişkin Danıştay'a dava açmaya çağırıyorum" diye konuştu.

CHP ilçe başkanı Halil Karahan; AYDEM görevlilerini uyardıklarını ve eylemlerin artarak devam edeceğini belirterek "Sakın ola ki elektrik parasını ödeyemeyen vatandaşın elektriğini kesmeye kalkmasınlar, tüm sayaçları toplar buraya geliriz. Bu kaos ortamında bunu yapmaya kalkmasınlar. Yarın CHP olarak 81 ilde yapacağımız elektrik zamları eylemine devam edeceğiz" dedi.