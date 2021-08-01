Bodrum'da yangın devam ediyor; Yukarı Mazı köyü için tahliye kararı verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yukarı Mazı'nın tahliye edilmeye başlandığını duyurdu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yukarı Mazı'nın tahliye edilmeye başlandığını belirtti. Vatandaşların Aşağı Mazı'ya gönderileceğini dile getiren Başkan Aras, "Bodrum'dan teknelerimizi organize ettik, vatandaşlarımızı tahliye etmek istiyoruz" dedi.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü anlatan Aras, Mazı ve Çökertme'nin tehdit altında olduğunu söylerken, "Herkesin çok dikkatli olması lazım. Burada nefes almakta zorlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın İçmeler bölgesinde yerleşim yerlerine ve İçmeler Tersanesi'ne kadar ilerledi. Tersanelerdeki yanıcı maddeler Bodrum Belediyesi’ne ait araçlara yüklenerek, bölgeden uzaklaştırıldı. İçmeler bölgesi yanarken bu kez de kırsal Beyciler Mahallesi'nden yangın haberleri geldi.

Başkan Aras, "Sevgili Bodrumlular İçmeler tersaneler bölgesinin tam üzerindeyiz. Burada ciddi bir yangın oldu. Bu bölge olduğu gibi yandı maalesef, tersanelere gelmeden yangını tutabildik. Ama şu an soğutma çalışmaları devam ediyor burada sıkı bir personel ve ekipmanla, asıl şimdi biraz daha Manastır Otel'in üstünde Forever Club'a doğru bölgede bir artış oldu. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şu anda ekiplerimiz de havadan karadan söndürme çalışmaları sürdürüyor. Birçok yerden ihbarlar ya da asılsız haberler geliyor. Bunlara itibar etmeyiniz. Halkımızdan ricam asılsız haberlere itibar etmemeleri, trafiğe çıkmamaları ve araçlarını bir an önce trafikten çekmeleridir. Farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına da mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor. Bodrum Belediyesi kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor" şeklinde konuştu.

Başkan Aras, ayrıca sosyal medya üzerinden "Yangın söndürme çalışmalarımız havadan ve karadan sürüyor. Belediye araçlarımız, tahliyeye gerek duyulması ihtimaline karşı İçmeler’de hazır halde bekliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum; acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım" diye hatırlatma yaptı.