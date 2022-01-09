Bodrum'da sağanak yağış; çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısı başlayan ve yaklaşık 12 saattir aralıksız devam eden sağanak yağış alt yapıda büyük hasara yol açtı. Çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalırken, itfaiye ve zabıta ekipleri alarma geçti.

Metrekareye yaklaşık 66 kilogram yağışın düştüğü Bodrum’da aniden bastıran dolu yağışı da hasara yol açtı. Gökçemer ve Tırman dağlarından gelen sel suları yollardaki bazı motosikletleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı.

Suların içinde uyandılar

Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde onlarca ev, işyeri ve yazlık villalar su altında kaldı. Geceyarısı evlere giren sularla uyanan Bodrumlular sabaha kadar evlerindeki suları tahliye etmek için mücadele etti. Vatandaşlar 112 acil ihbar hattını arayarak belediye, itfaiye, zabıtadan yardım istedi. Gece boyunca gelen yaklaşık 300 ihbara yetişmeye çalışan belediye ekipleri alarma geçirildi.

Bodrum ve 13 mahallesinde yollar heyelan nedeniyle bozuldu, altyapıda büyük hasar meydana geldi. Belediye ve özel şirketlere ait iş makinaları bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Bodrum’da hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, evleri su basan yazlık sahiplerinin ise il dışında ikamet etmeleri nedeniyle hasarın boyutunun belirlenemediği belirtildi.

"Böyle giderse daha çok insan mağdur olacak"

Yağmur nedeniyle aracında 150 bin liralık hasar meydana geldiğini belirten Suat Karagözlü, şöyle konuştu:

“29 Aralık gününde de böyle şiddetli bir yağmur yağmıştı. Burası bir metreyi geçkin su aldı. Giderler tıkandı. Aracım su altında kaldı. 150 bin liralık masrafı var şu anda. Dilekçe verdim belediyeye. Muski’ye yönlendirdiler. Muski’ye verdik. Şimdi de Fen İşlerine ver diyorlar. Valla böyle ne yapacağız bilmiyorum. Buralar yapılmazsa daha çok insan mağdur olacak. Şu anda arka tarafta araçlar var çıkamıyorlar. Evleri su bastı. Yani bu iş bir an evvel çözülsün, bizim de mağduriyetimiz bir an önce giderilsin.”