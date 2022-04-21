Bodrum'da kayıp balıkçının 4 gün sonra cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 gün önce balık tutmak için denize açılan, bir gün sonra da teknesi alabora olmuş halde bulunan amatör balıkçı Erol Şimşek'in (60), cesedi kıyıya vurdu.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde amatör balıkçı Erol Şimşek, 17 Nisan'da 4 metre uzunluğundaki 'Eray 63' isimli teknesiyle fırtınaya rağmen denize açıldı. Bir süre sonra eşi Şimşek'e ulaşamayınca akşam saatlerinde durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramada tekne Didim açıklarında yan yatmış olarak bulundu, Şimşek’e ise ulaşılamadı.

Arama çalışmaları aralıksız sürerken, bugün sabah saatlerinde, Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde bir şantiyede çalışan işçiler, kıyıya vuran erkek cesedini görüp jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin incelemesinin ardından ceset, Bodrum Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Cesedin balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği şüphesi üzerine durum ailesine bildirildi. Morga gelen yakınları cesedin Şimşek'e ait olduğunu teşhis etti. Şimşek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)