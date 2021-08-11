Bodrum'da dün gece 30 hektar alan daha kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy ile Gümüşlük mahallesi arasındaki tepelerde başlayan orman yangını sabaha kadar sürdü. Bazı vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerin bahçesine kadar giren yangınlara orman ve itfaiye ekipleri karadan, gece görüşlü helikopterler havadan müdahale etti. Sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 hektarın üzerinde makilik ve tarım arazisi kül oldu.

Sabaha kadar süren yangın, Yalıkavak, Geriş ve Yaka köylerindeki vatandaşların korku dolu bir gece geçirmesine neden oldu. Yangına gece görüş teknolojisine sahip helikopterler havadan müdahale ederken vatandaşlar da alevlerin evlerinin içine kadar girmesini önlemeye çalıştı.

Vatandaşlar sırtlarından yangın tüpleri taşıdılar

Bazı vatandaşlar yangın tüplerini yaklaşık 3 kilometre sırtlarında taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın anında bazı vatandaşların kedi ve köpeklerini alarak otomobillerini binip bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

Yaklaşık 30 hektarlık alanı küle çeviren yangının sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (ANKA)