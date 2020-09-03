Bodrum'da Covid-19 kurallarına uymayan 5 işletme kapatıldı

Muğla, Bodrum'da yapılan denetimlerde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar ve beach gibi hizmet veren 3 işletmenin süresiz, 2 işletmenin 4 gün süreyle faaliyetine ara verildi.



Bodrum Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Covid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Kurallara uymadıkları belirlenen adreslerde uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden 3 işletmenin faaliyetleri süresiz durdurulurken, 2 işletmenin ise 4 gün faaliyetine ara verildi



İlçede faaliyet gösteren ve daha önce süresiz kapatılan barlarda çalışan işçiler, Bodrum Kaymakamlığına gelerek mağduriyetlerini dile getirdi.Toplanan grup Bodrum Kaymakamlığı önünde bir süre bekledikten sonra aralarında seçilen temsilciler görüştükleri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'a mağdur olduklarını ve ekonomik sorunlar yaşadıklarını dile getirdi. Kaymakam Yılmaz tarafından kapatılan yerlerin gerekçelerini anlattığı gurup temsilcileri olaysız bir şekilde kaymakamlıktan ayrıldı.



Bu arada bugün düzenlecek olan Bodrum Belediyesi Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında işletme sahipleri ile çalışanların mağduriyetlerini dile getirmek için basın açıklaması yapacağı öğrenildi.



İlçede daha önce Koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 22 işletme süresiz mühürlenmişti. Alınan son kararla birlikte böylece Bodrum'da toplam 27 işletmenin faaliyeti süresiz olarak durduruldu. (DHA)