Bodrum'da belediye işçilerine yüzde 50 zam

Bodrum Belediyesi'nde, 1200 personeli kapsayan ek bir ücret iyileştirme protokolü imzalandı. işçilere yüzde 50,2’lik iyileştirme yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nde 1200 işçiyi kapsayan ek bir ücret iyileştirmesi protokolü imzalandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Bodrum Belediyesi, Personel AŞ ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan protokolde fatura ve diğer giderlere gelen zamları dikkate alınarak yüzde 50 oranında artış gerçekleştirildi.

"Eşit işe eşit ücret dengesini kurmak için uğraştık"



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu ek protokolle birlikte yüzde 46 ile yüzde 54 arasında, ortalama yüzde 50,2’lik bir ücret iyileştirmesi gerçekleştirdik. Eşit işe eşit ücret dengesini kurmak için de uğraştık ve uğraşmaya da devam ediyoruz. İnşallah hükümetimiz de kendi üzerine düşen görevi yapar sözleşmeli arkadaşlarımızı da kadrolu hale getirir” dedi.

Zamma davullu zurnalı kutlama



Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay da, ek sözleşme nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

İmzalanan ek protokolün ardından, işçiler zammı davul zurna eşliğinde kutladı.

Belediye ile sendika arasındaki sözleşme gelecek yılbaşı sona eriyordu.