Bodrum Cemevi açıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da projesine 5 yıl önce başlanan Bodrum Cemevi, bugün sevgi hoşgörü mesajları, alkışlar ve Anadolu ezgileri ile ibadete açıldı. Açılışa Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan\'ın \"Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının sayesinde bugün burada bulunuyoruz. Bize hem laik Cumhuriyet değerlerini hediye etmiştir hem de bize yaşama hakkını vermiştir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurmuş olduğu laik Cumhuriyet ile beraber Ebu Suud fetvaları, Kemal Paşazade\'nin (İbni Kemal) fetvaları ki Yavuz Sultan Selim\'in şeyhülislamıdır, Hamza Efendi\'nin Alevi katliamına cevaz veren fetvaları, çok şükür ki kalkmıştır\" sözleri damgasını vurdu.

Bodrum\'da projesine 5 yıl önce Cem Vakfı Bodrum Şubesi tarafından başlanan Konacık Mahallesi, Kırlar Mevkii\'nde yapımı tamamlanan ve yaklaşık 1.5 milyon TL\'ye mal olan 1700 metrekare kapalı alana sahip Bodrum Cem Evi\'nin açılışı bugün törenle yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan, Cem Vakfı Bodrum Şube Başkanı Cafer Doğan, CHP ilçe Başkanı Recai Seymen, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu\'nun da aralarında bulunduğu 1400 kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

\'CEMEVİMİZ, DİN DİL IRK AYRIMI OLMADAN HERKESE AÇIK\'

Açılış öncesi konuşma yapan Cem Vakfı Bodrum Şube Başkanı Cafer Doğan, yaklaşık 2 yıl içerisinde bağışlar, yerel yöneticiler ve Bodrumlu mimarların turizmcilerin büyük desteği ile tamamlanan Cemevi\'nin tüm inançlara, din, dil ve ırk ayrımı olmadan herkese açık olduğunu belirtip, \"Buradan cenazelerimizi kaldıracağımız gibi, kültür sanat etkinlikleri ile tüm dünyaya sevgi ve barış mesajları vermeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, cemevimizin kapısı, \'insanım\' diyen gönlü sevgiden barıştan geçen herkese açıktır\" dedi.

SARIGÜL: DÜŞMANINIZIN BİLE İNSAN OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ

İçerisinde ibadethane, kütüphane, toplantı salonu, yemekhane, çalışma odalarının bulunduğu Cemevi\'nin açılışında konuşan Şişli Belediyesi eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise, \"Vefasız toplumun muvaffak olması söz konusu değildir. İzzetin Doğan hocam bütün yaşamını Hacı Bektaş, Alevi kültürüne vermiş, dil, din ve kültür farkı asla gözetmemiştir. Cemevi\'nin ana felsefesi şudur. Düşmanınızın bile insan olduğunu asla unutmayınız, ayrıca ana felsefelerinden biri de şudur; \'Kadınlarınızı okutunuz, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır\" dedi.

\'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYESİNDE BUGÜN BURADAYIZ\'

Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan da konuşmasında, Allah\'ın isminin anıldığı her yerin ibadethane olduğunu dile getirerek, \"Bu nedenle cemevlerinin ibadethane olup- olmadığı konusundaki tartışmalar anlamsızdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının sayesinde bugün burada bulunuyoruz. Bize laik Cumhuriyet değerlerini hediye etmiştir hem de bize yaşama hakkını vermiştir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurmuş olduğu laik Cumhuriyet ile beraber Ebu Suud fetvaları, Kemal Paşazade\'nin (İbni Kemal) fetvaları ki Yavuz Sultan Selim\'in şeyhülislamıdır; Hamza Efendi\'nin Alevi katliamına cevaz veren fetvaları, çok şükür ki kalkmıştır. Bugün Alevi, Sünni, Türk, Kürt ayrımı yapmadan herkes kardeşlik birliği içerisinde ülkenin felaketi sürüklenmemesi için mücadele vermektedir\" dedi. Doğan\'ın sözleri açılışa katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bahadır- Zafer -Turgay müzik grubunun Anadolu ezgileri ve türküleri ile renk kattığı açılışta konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner cemevlerini sadece ibadet yerleri değil barışın kardeşliğin, hoşgörünün, uzlaşının ülkemizin tamamına yaydığı, özgür yerler olarak ilim ve irfan yuvaları olarak çalıştırmak zorunda olduklarını söyledi.

Açılış töreninde Cemevi\'nin yapımında büyük emeği geçen turizmci Rıza Ersan, Cem Ersan ve eski Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun\'a plaket verilmesinin ardından protokolün kurdeleyi kesmesi ile açılış yapıldı. Açılış ardından konuklara lokma ikram edildi.



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