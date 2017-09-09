Bodrum Caz Festivali sürüyor

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde gerçekleştirilen 1\'inci Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali\'nde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası beğeni toplayan bir konser verdi.

Turkcell\'in isim sponsorluğunda LEO Organizasyon, Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği\'nin desteğiyle düzenlenen 1\'inci Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali\'nde, gala gecesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konser verdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde şefliğini Bando Teğmen Yusuf Doğan\'ın yaptığı orkestranın konseri, beğeniyle dinlendi. Orkestranın konserinin ardından sahneye çıkan caz şarkıcısı Sibel Köse, orkestra eşliğinde eserler seslendirdi. Sonrasında konuşan Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ise etkinliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek plaket verdi.

Festival kapsamında bu akşam Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, Bodrum Kalesi\'nde sahne alacak.

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