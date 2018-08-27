Bodrum Belediyesi'nden 'pazartesi sendromu' paylaşımı

Bayramda yaklaşık 2 milyon turisti ağırlayan Bodrum Belediyesi, 9 günün ardından dönen tatilciler için bir tweet paylaştı.

Sahildeki boş bir sandalyenin görsel olarak kullanıldığı tivitte, "Uzun tatil sonrası Bodrum'da pazartesi sendromu... Günaydın:)" mesajı yer aldı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler ile gurbetçilerin akın ettiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde nüfus 12'ye katlanarak 2 milyona yaklaştı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan ilçenin belediyesi biten tatilin ardından dün akşam duygusal bir tivit daha paylaştı.