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Bodrum Belediyesi'nden 'pazartesi sendromu' paylaşımı
Bodrum Belediyesi, 9 günün ardından dönen tatilciler için bir tweet paylaştı
Bayramda yaklaşık 2 milyon turisti ağırlayan Bodrum Belediyesi, 9 günün ardından dönen tatilciler için bir tweet paylaştı.
Sahildeki boş bir sandalyenin görsel olarak kullanıldığı tivitte, "Uzun tatil sonrası Bodrum'da pazartesi sendromu... Günaydın:)" mesajı yer aldı.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler ile gurbetçilerin akın ettiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde nüfus 12'ye katlanarak 2 milyona yaklaştı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan ilçenin belediyesi biten tatilin ardından dün akşam duygusal bir tivit daha paylaştı.
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