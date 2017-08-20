Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un Afyonkarahisar kampı bitti

BODRUM, (DHA)- YENİ sezonda mücadele edeceği 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'taki ilk maçta gelecek hafta Sarıyer ile karşılaşacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un Afyonkarahisar kampı sona erdi. 10 gün boyunca yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdüren yeşil beyazlılar, hazırlık maçlarında Tire 1922 Spor ve Kahramanmaraşspor\'a 1-0 mağlup olurken, Halide Edip Adıvarspor\'u ise 3-0 yendi. Teknik ekip yeni transferlerin takıma çabuk uyum sağlamasını memnuniyetle karşılarken, takımın genel performansını da beğendi. Ege ekibi 1 günlük iznin ardından Sarıyer maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

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