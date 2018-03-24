Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sivas Belediyespor deplasmanında

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu evinde 5-2 yenerek moral bulan düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor yarın zirve hesapları yapan Sivas Belediyespor\'a konuk olacak.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi\'nde Celal Bayraklı\'nın yöneteceği müsabaka saat 15.00\'te başlayacak. Teknik direktör Tarık Daşgün, zorlu deplasmanda kazanmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Bu maç öncesi Bodrumspor 22 puanla 16\'ncı basamakta yer alırken, 55 puanlı Sivas Belediyespor 4\'üncü basamakta bulunuyor.

