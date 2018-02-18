Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966: 0-0

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Hakan Yoldaş (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan (xx) - Erkan (xx), Şaban (x), Medeni (x) (Dk. 71 Erçağ xx), Mehmet Bağlı (xx) (Dk. 77 Batuhan x), Erhan (xx), Tolga (xx), Emre (x), Orhan (xx), Mehmet İncebacak (x) (Dk. 57 Celal x), Mesut (x)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (xxxx) - Oğuz (x), Veli (xxx), Seydi (xx), Onur (xxx), Nuri Fatih (xx), Oğuzhan (xx), Ferit (x), Youssef (xx), Muhammet Haşim (x) (Dk. 46 Halil İbrahim xx), Ali (x) (Dk. 17 Abdullah xx)

SARI KARTLAR: Oğuz (Kastamonuspor), Orhan, Şaban, Erkan (Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 12 haftada tek galibiyet alabilen, son 5 maçının ise 4\'ünü kaybeden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Kastamonuspor 1966\'yla da 0-0 berabere kalıp düşme hattına geriledi. Yeşil-beyazlı ekip, bu skorla 18 puanla 16. sıraya demir attı.

2\'nci dakikada gelişen Bodrumspor atağında sağ kanattan Mehmet İncebacak\'ın ortasına Şban\'ın volesinini kaleci Bekir kornere çeldi.

42\'nci dakikada Kastamonusporlu Oğuz\'un Bodrumsporlu Erhan\'ı düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşu Mehmet İncebacak kullandı. Mehmet\'in şutunda kaleci Bekir gole engel oldu.

60\'ıncı dakikada Bodrumspor\'un sol kanattan geliştirdiği atakta Şaban topu ceza sahasının yanına kadar getirerek Erhan\'ı gördü. Kastamonu kalecisi Bekir, Erhan\'dan önce davranıp tehlikeyi savuşturdu.

90\'ıncı dakikada ev sahibinin sağdan Erçağ\'la kullandığı kornerde Celal\'den seken topa Şaban\'ın vuruşunu yine Bekir kurtardı.

Karşılaşma 0-0\'lık skorla sonuçlandı.