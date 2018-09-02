Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-3

BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Turgut Evran (xx), Onur Tanrıverdi (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (x) - Emre Balak (x), Özgür Yılmaz (xx), İzzet (x), Gökhan (xx), Özgür İleri (xx), Samet (xxx) (Dk. 85 Celal), Emre Şahin (xxx) (Dk. 70 Cem x), Hüseyin (x), Göksu (x), Şaban (xx) (Dk. 66 Seyid Ahmet x)

EYÜPSPOR: Evren (xx) - Ahmet (xx), Gökhan (x), Yüksel (xxx), Hasan (xxx), Doğan (xx) (Dk. 86 Erkut), İsmail (xx), Erkan (x) (Dk. 67 Berkan Burak xxx), Mehmet (xxx), Emrah (x) (Dk. 61 Atakan xxx), Kubilay (xxxx)

GOLLER: Dk. 36 Samet, Dk. 62 Emre Şahin (Bodrum Bld Bodrum), Dk. 40 ve 90+4 Kubilay, Dk. 82 Atakan (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Doğan (Eyüpspor), Hüseyin, Şaban, Emre Şahin, Özgür Yılmaz (Bodrum Bld Bodrum)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde 2 kez öne geçip son dakikalarda penaltı kaçırdığı sezonun ilk maçında Eyüpspor\'a uzatmada yenildi: 2-3.

Bodrum İlçe Stadı\'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar 36\'ıncı dakikada Samet ve 62\'inci dakikada Emre Şahin\'le attığı gollere karşılık Eyüpspor 40\'ıncı ile 90+4\'üncü dakikalarda Kubilay ve 82\'nci dakikada Atakan karşılık verdi. Bodrumspor\'da Göksu, 902ıncı dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi ve Muğla temsilcisi, sezona puansız başladı.