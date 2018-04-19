T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut'a hazır

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA) TFF 2

19 Nisan 2018 15:45

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Menemen Belediyespor\'a 2-1 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, pazar günü evinde karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor\'u mağlup ederek rahatlamak istiyor.
Menemen maçından önce 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve taraftarını umutlandıran yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Muhammet Aran ve Medeni dışında eksik oyuncu bulunmazken, teknik direktör Tarık Daşgün, evlerinde puan kaybı yaşamak istemediklerini söyledi.
Grupta şu an düşme hattında yer alan Bodrumspor, rakipleri Bucaspor ve Tuzlaspor\'la birlikte 31 puan topladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM DHA TFFLig Kırmızı GrupMenemen BelediyesporBodrum Belediyesi BodrumsporEtimesgut BelediyesporMenemenMuhammet AranMedeniTarık DaşgünGruptaBodrumsporBucasporTuzlaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24