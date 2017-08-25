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Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor açılışı Sarıyer'le yapacak

BODRUM, (DHA)- TARİHİNDE ilk kez 2'nci Lig'de mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kırmızı Grup'taki ilk maçında yarın Sarıyer'i konuk edecek

25 Ağustos 2017 14:40

BODRUM, (DHA)- TARİHİNDE ilk kez 2\'nci Lig\'de mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Kırmızı Grup\'taki ilk maçında yarın Sarıyer\'i konuk edecek.
Bodrum İlçe Stadı\'nda Yiğit Peşin\'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 17.00\'de çalacak. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini beliten Teknik Direktör Ali Merdin, sezona 3 puanla start vereceklerini söyledi. Merdin, \"Zorlu bir sezon bizi bekliyor ama taraftarlarımızın içi rahat olsun. Sahada varını yoğunu ortaya koyan bir takım izleyecekler\" dedi.
 

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