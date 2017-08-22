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Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 3 puanla başlamak istiyor

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)- BODRUM Belediyesi Bodrumspor, tarihinde ilk kez mücadele edeceği 2'nci Lig'de sezona galibiyetle başlamak istiyor

22 Ağustos 2017 15:48

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)- BODRUM Belediyesi Bodrumspor, tarihinde ilk kez mücadele edeceği 2\'nci Lig\'de sezona galibiyetle başlamak istiyor. Kırmızı Grup\'taki ilk sınavında cumartesi günü evinde Sarıyer\'le karşılaşacak yeşil beyazlı ekip Afyon kampının ardından Bodrum\'da pusuya yattı. Takımın eksiklerini gördüklerini ve lige hazır başlayacaklarını söyleyen Teknik Direktör Ali Merdin, \"Taraftarlarımız sahada varını yoğunu ortaya koyan bir Bodrumspor görecek\" dedi. Bodrum temsilcisinde futbolcuların Yalıçiftlik Tesisleri\'nde yapılan antrenmandaki hırslı ve neşeli tavırları dikkat çekti. Yeni transferlerin takıma uyum sağladığı gözlendi.

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