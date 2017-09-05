T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 2'de 2 yapmak istiyor

BODRUM, (DHA)- SEZONUN ilk maçında evinde Sarıyer'i tek golle yenerek 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 puanla başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor'u de yenerek ikide iki yapmak istiyor

05 Eylül 2017 16:48

BODRUM, (DHA)- SEZONUN ilk maçında evinde Sarıyer\'i tek golle yenerek 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 3 puanla başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor\'u de yenerek ikide iki yapmak istiyor.
Sarıyer önünde istedikleri futbolu sergileyememelerine rağmen iyi mücadele ederek kazandıklarını hatırlatan Teknik Direktör Ali Merdin, İnegöl\'de daha iyi futbol oynramayı hedeflediklerini belirterek, \"Rakibimizi izlettik. Genç ve deneyimli oyuncuların harmanlanmasıyla oluşturulmuş güçlü bir takım. Ayrıca ilk maçtan sonra bir kaç takviye daha yaptılar. İnegöl\'den puan ya da puanlarla dönmek için mücaadele edeceğiz\" dedi. Teknik adam, hafta sonuna kadar 1 ya da 2 takviye yapabileceklerini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM DHA SEZONUNSarıyerLig Kırmızı GrupBodrum Belediyesi BodrumsporTeknik Direktör Ali MerdinGençAyrıcaTeknikFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24