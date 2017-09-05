Bodrum Belediyesi Bodrumspor 2'de 2 yapmak istiyor

BODRUM, (DHA)- SEZONUN ilk maçında evinde Sarıyer\'i tek golle yenerek 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 3 puanla başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İnegölspor\'u de yenerek ikide iki yapmak istiyor.

Sarıyer önünde istedikleri futbolu sergileyememelerine rağmen iyi mücadele ederek kazandıklarını hatırlatan Teknik Direktör Ali Merdin, İnegöl\'de daha iyi futbol oynramayı hedeflediklerini belirterek, \"Rakibimizi izlettik. Genç ve deneyimli oyuncuların harmanlanmasıyla oluşturulmuş güçlü bir takım. Ayrıca ilk maçtan sonra bir kaç takviye daha yaptılar. İnegöl\'den puan ya da puanlarla dönmek için mücaadele edeceğiz\" dedi. Teknik adam, hafta sonuna kadar 1 ya da 2 takviye yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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