Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Sivas Belediyespor: 1-1

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Davut Dakul (xx), Fatih Söyler (xx), Oğuz Akyüz (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx) - Agah Oktay (xxx), Uğur (x) (Dk. 54 Harun xxx), Tufan Zahid (xx) (Dk. 46 Celal xx), Muhammed Akarslan (xxx), Tolga (xx), Mehmet Albayrak (xxx), Abdullah (xxx), Emrah Öztürk (xx), Medeni (x), Semih (x) (Dk. 65 Erkan x)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx) - Nuri Melih (xx), Uğur (xxx), Feyyaz (xxx), Samet (xx) (Dk. 82 Niyazi Batuhan x), Sinan (xxx) (Dk. 90 Eren), Ozan (xx), Ahmet (xx) (Dk. 60 Hakan x), Hüseyin (xx), Tunay (x), Seyid Ahmet (xx)

GOLLER: Dk. 25 Sinan (Sivas Bld), Dk. 70 Abdullah (Bodrum Bld Bodrum)

SARI KARTLAR: Ozan, Ahmet, Nuri Melih, Seyid Ahmet (Sivas Bld), Emrah Öztürk (Bodrum Bld Bodrum)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta üst üste 2 galibiyetle alt sıralardan uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Sivas Belediyespor\'la berabere kaldı: 1-1.

Konuk takımın 25. dakikada Sinan\'la bulduğu gole yeşil-beyazlılar 70. dakikada Abdullah\'la karşılık verdi. Bodrumsporlu oyuncular, maça üzerinde geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden altyapı oyuncusu Erdoğan Çakmak\'ın fotoğrafının olduğu, üzerinde, \"Kalbimizdesin\" yazılı tişörtlerle çıktı. Bu skorla Bodrum, puanını 12\'ye, Sivas Bld ise 22\'ye çıkardı.

23. dakikada Sivaslı Ahmet\'in kullandığı frikikte top rüzgarın da etkisiyle kaleye yönelip az farkla auta çıktı.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Samet, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti kaleci Fırat\'tan dönen topu Sinan ağlarla buluşturdu: 0-1.

27. dakikada gelişen Bodrum atağında Agah Oktay\'ın derinlemesine pasıyla buluşan Uğur\'un şutu kaleci Serkan\'dan döndü. Dönen topu Tufan Zahid kafayla kaleye göndermek istedi ancak defans gole engel oldu.

41. dakikada Bodrumspor atağında orta sahadan topu çalımlarla ceza sahası içerisine getiren Uğur, yerde kaldı. Bodrumlular penaltı beklerken hakemin devam kararı seyircinin büyük tepkisini çekti.

56. dakikada Bodrumspor\'un sol kanattan yaptığı atakta Muhammed Akarslan\'ın pasıyla buluşan Celal\'in şutu yandan az farkla auta çıktı.

70. dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan Harun\'un yaptığı ortayı ceza alanında Abdullah ağlarla buluşturdu: 1-1.

Maç 1-1 sona erdi.