T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - İnegölspor: 0-0

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Tolga Dede (xx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (xxx) - Erkan (xxx), Abdullah (xx) (Dk

27 Ocak 2018 18:54

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Tolga Dede (xx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (xxx) - Erkan (xxx), Abdullah (xx) (Dk. 77 Çağrı xx), Medeni (x), Şaban (xx), Emre Şahin (x) (Dk. 59 Mehmet İncebacak xx), Mesut (xx), Erhan (xx), Muhammet Aran (xxx), Emre Balak (x) (Dk. 31 Tolga xx), Orhan (xx) 
İNEGÖLSPOR: Şener (xxx) - Kemal (xx), İsa (xxx), Gökhan (xxx), Okan (xx) (Dk. 75 Cengiz xx), Emrah (xx), Enes (xxx) (Dk. 90 Ali Sakal), Raif (xx), Emirhan (xxx), Anıl (x), Barış Sinan (x) (Dk. 67 Kaan xx)
SARI KARTLAR: Abdullah, Muhammet Aran (Bodrum Bld Bodrum), Emirhan, Raif (İnegölspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde İnegölspor\'la 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Bodrum puanını 17\'ye, İnegöl ise 33\'e çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9\'uncu dakikada Bodrumspor atağında Emre Şahin\'in ceza sahasının hemen yanından kullandığı serbest vuruşta Şaban\'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
13\'üncü dakikada Bodrumsporlu Emre Şahin topla ceza sahası içine girerken yerde kaldı. Hakemin devam kararı ev sahibi ekibin teknik heyeti ve taraftarların tepkisini çekti.
17\'nci dakikada ev sahibinin sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Aran, topu ceza sahasında Şaban\'ın önüne indirdi. Şaban\'ın şutu defanstan döndü.
39\'uncu dakikada İnegölspor atağında ceza alanında Okan\'ın şutunu kaleci Muhammed Birkan kurtardı.
51\'inci dakikada Bodrumlu Mesut\'un sol kanattan ortasına Şaban\'ın kafa şutu az farkla auta çıktı. 
77\'nci dakikada ev sahibinde Orhan\'ın ortasında Mehmet İncebacak\'ın şutunu kaleci Şener kurtardı.
Maç başladığı gibi golsüz sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞBODRUM DHA STAT BodrumAdem SarıtaşTolga DedeMustafa CüneydBELEDİYESİ BODRUMSPOR Muhammed BirkanErkanAbdullahDkMedeniEmreMehmetMesutErhanMuhammet AranEmre BalakTolgaOrhanKemalGökhanOkanCengiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24