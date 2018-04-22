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Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Mert Bulut (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx) - Erhan (xxx), Orhan (xx), Emre Balak (xx), Tolga (xx), Agah Oktay (xx) (Dk

22 Nisan 2018 20:51

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe
HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx), Mert Bulut (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx) - Erhan (xxx), Orhan (xx), Emre Balak (xx), Tolga (xx), Agah Oktay (xx) (Dk. 74 Erkan xx), Abdullah (xxx), Mehmet İncebacak (x) (Dk. 46 Mesut xxx), Erçağ (xxx), Emre Şahin (xxxx), Çağrı (xx) (Dk. 63 Şaban xx)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan (x) - Sabri (xx), Mehmet Atik (x), Halil İbrahim (x) (Dk. 82 Emrah x), Erçin (xx) (Dk. 76 Eser x), Gökhan (xx), Alaettin Batuhan (x), Mehmet Fuat (xx), Caner (xx) (Dk. 66 Ahmet Kaan x), Ömer (xx), Mikail (x)
GOLLER: Dk. 38 Erçin (Etimesgut Bld), Dk. 51 ve 72 Emre Şahin (Bodrum Bld Bodrum)
SARI KARTLAR: Gökhan (Etimesgut Bld), Emre Balak (Bodrum Bld Bodrum)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Etimesgut Belediyespor\'u yenik durumdan gelerek mağlup eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sezonun son 2 haftası öncesi tekrar düşme hattından çıktı: 2-1. İlçe Stadı\'ndaki karşılaşmada 38\'inci dakikada Erçin\'in golünü 51 ve 72\'nci dakikalarda Emre Şahin\'le karşılık veren yeşil-beyazlılar bayram yaptı. İç sahada üst üste 4\'üncü galibiyetini alan Bodrum, 34 puana ulaşarak son 2 haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde girdi.
11\'inci dakikada Bodrumspor\'un sağ taraftan geliştirdiği atakta Erhan ceza sahası içinde Mehmet İncebacak\'ı topla buluşturdu. Mehmet İncebacak\'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
38\'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Etimesgut Belediyespor sağ kanattan geliştirdiği atakta Ersin ceza sahası içinde çaprazdan şutu ağlarla buluştu: 0-1.
43\'üncü dakikada Etimesgut yine tehlikeli geldi. Halil\'in ara pasyla ceza alanı dışında buluşan Mehmet\'in sert şutunu kaleci Fırat topu kornere çeldi.
Bodrumspor ilk yarıyı yenik tamamladı.
51\'inci dakikada skor eşitlendi. Bodrumspor\'un sol taraftan geliştirdiği atakta Erçağ\'ın pası ile ceza sahası içerisinde buluşan Emre Şahin\'in aşırtma vuruşu Bodrumspor\'a beraberlik golünü getirdi: 1-1. 
72\'nci dakikada Bodrumspor galibiyet golünü de aynı oyuncuyla buldu. Erçağ\'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta topla ceza sahası içinde buluşan Emre Şahin\'in vuruşu skoru belirledi: 2-1.
 

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