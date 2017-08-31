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Bodrum Belediye Meydanı’nda 30 Ağustos konseri

Can Mert ŞİMŞEK/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Midtown Orkestrası konser verdi

31 Ağustos 2017 11:41

Can Mert ŞİMŞEK/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Midtown Orkestrası konser verdi.
Bodrum\'da bulunan alışveriş ve yaşam merkezi Midtown’ın bünyesinde kurulan Midtown Orkestrası, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bodrum Belediye Meydanı’nda müzikseverlerle buluştu. Orkestra, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile özdeşleşmiş ‘İzmir Marşı’, ‘Gençlik Marşı’ ve ‘10.Yıl Marşı’ ile popüler şarkılardan oluşan bir repertuarla sahnede yerini aldı.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon konser alanında yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Kocadon, “Bugün şu birlik beraberliği sağlamamız, bütün güzelliklerin bir olması lazım. Gelin Bodrum\'dan bu elinizdeki bu güzel bayrakları öyle bir sallayalım ve öyle bir meşale yakalım ki içimizdeki sevgi, birlik ve hoşgörü bütün ülkemizi sarsın. Yolumuz Ulu Önderimizin gözündeki ışık yoludur, medeniyet yoldur, uygarlık yoludur\" dedi.
Konseri dinleyen seyircilerden öğretmen Beyza Yılmaz da, “Ben İzmir\'de yaşıyorum. Yazları Bodrum\'da yaşıyorum ve bir ilkokul öğretmeni olarak da 30 Ağustos\'a sahip çıkıyorum. Bu bayramda çok keyifli ve coşkulu geçiyor, müzikten anlaşılacağı gibi bence çok keyifli bir atmosfer yaratılmış\" diye konuştu.
Konseri keyifle izlediklerini ve Midtown’un bu gibi etkinlikler düzenlemesini her zaman onayladıklarını dile getiren Pınar Erdil, “İç mimarım. Bodrum\'da yaşıyorum, İnsanların böyle bir güzel bir günde hep birlikte oluşları çok mutlu ediyor bizi. Bodrum halkı olarak böyle bir şey imza atmalarını her zaman onaylıyoruz, her zaman arkalarındayız\" dedi.
Orkestrası ayrıca Midtown Alışveriş Merkezi’nde Havuzlu Alan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir performans sergiledi.

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